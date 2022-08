Arizona en Nevada moeten watergebruik uit Coloradorivier beperken

Waterrechten

Californië heeft oudere waterrechten dan de andere staten en hoeft daarom vooralsnog niet in te leveren. De landbouwsector in de staat, goed voor het verbouwen van een derde van de groenten en twee derde van het fruit en de noten die in het land geconsumeerd worden, vreest echter dat verdere waterbeperkingen in de toekomst nodig zullen zijn. Boeren in Arizona worden nu al getroffen door de beperkingen en wijzen op het feit dat ze in de winter 90 procent van de sla die in de VS wordt gebruikt verbouwen.