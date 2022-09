Ariane-5 draagraket lanceert succesvol Europese telecomsatelliet

Om 23.45 uur Belgische tijd vertrok van op de ruimtehaven Kourou in Frans-Guyana een van de laatste Ariane-5 draagraketten.. Die zette de meer dan zeven ton wegende Eutelsat Konnect VHTS in de ruimte af. Het is een krachtige satelliet voor breedbandinternet, met een levensduur van minstens vijftien jaar . Het is de grootste die Thales Alenia Space ooit heeft gebouwd.

Normaal neemt de Ariane-5 twee grote kunstmanen tegelijk mee naar een geostationaire transfertbaan maar het tuig van het in Parijs gebaseerde Eutelsat is té groot om een tweede "passagier" mee te nemen. De Ariane-5 is sinds 1996 in dienst, er resten nog drie exemplaren. Daarna is het de beurt aan de Ariane-6 die goedkoper zou moeten zijn en competitiever plus flexibeler op de lanceermarkt.