Argentinië voert 30 dagen geen rundvlees uit

Recordaan­tal van 5.000 migranten bereiken Spanje te voet of zwemmend vanuit Marokko

4:48 Meer dan 5.000 migranten zijn gisteren aangekomen in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko. Dat is een recordaantal op een dag. Zowat 1.500 van hen zijn minderjarig, aldus een woordvoerder van de Spaanse regering die ter plaatse is. De mensen zijn lopend tijdens eb of zwemmend naar Ceuta gekomen. Eén persoon is bij de overtocht overleden. Het Rode Kruis geeft alle mensen een medische check, waarna ze naar een opvangcentrum worden gebracht.