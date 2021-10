Argentinië bevriest drie maanden lang prijzen van 1.200 producten

Verenigde Staten opnieuw lid van VN-Mensenrech­ten­raad

14 oktober De Verenigde Staten keren na ruim drie jaar terug als lid van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Van de 193 landen in de Algemene Vergadering van de volkerenorganisatie gaven er 168 hun steun in een geheime stemming. Voormalig president Donald Trump kondigde in juni 2018 de terugtrekking van de VS aan, maar volgens de huidige president Joe Biden spelen mensenrechten een centrale rol in zijn buitenlands beleid.