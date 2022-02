Argentijnse politie zoekt in allerijl naar versneden coke die 22 levens eiste, tachtig mensen opgenomen in ziekenhuis

HLN Shop Evi Hanssen geeft tips om alcohol (tijdelijk) af te zweren: “Mensen snappen vaak niet waarom je zou stoppen met drinken als je niet in de goot ligt”

Vandaag is het officiële startschot van Tournée Minérale: de maand waarin we massaal wat nuchterder door het leven gaan en alcohol vier weken lang bannen. In een van drank doordrenkte maatschappij niet altijd even gemakkelijk. Geen idee hoe je dit moet doorstaan? HLN Shop vroeg raad aan presentatrice en doorgewinterd niet-drinker Evi Hanssen.

1 februari