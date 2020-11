Argentijnse antiabortusactivisten de straat op in aanloop naar parlementair debat

1% van overheids­jobs in Argentinië voor transgen­ders

5 september Eén procent van de ambtenarenbanen in Argentinië is voortaan gereserveerd is voor leden van de transgemeenschap. Dat heeft de regering vrijdag per decreet besloten. Het ambitieuze quotum is bedoeld om de kwetsbare positie van transgenders en travestieten in het Zuid-Amerikaanse land te verbeteren. Dat lijkt nodig, want de helft wordt nog geen 40 jaar oud.