Argentijns hof zet zaak tegen verzorgers Maradona door: lijfarts riskeert 25 jaar cel

Een Argentijns hof van beroep heeft bevestigd dat de acht leden uit het medisch team dat de in 2020 overleden voetbalvedette Diego Maradona verzorgde, zich moeten verantwoorden in een rechtszaak.

De acht verdachten, onder wie Leopoldo Luque, de persoonlijke arts van Maradona en psychiater Agustina Cosachov, worden beschuldigd van dood door nalatigheid. Ze riskeren gevangenisstraffen van 8 tot 25 jaar.

Een rechter had in juni vorig jaar al vastgesteld dat “de beklaagden hadden, vanuit de rol die ze bekleedden, zeker de fysieke mogelijkheid om de hartklachten [waar Maradona aan leed] te behandelen, wat de regels in die omstandigheden ook van de beklaagden vereisten, de gezondheidsklachten van de patiënt kennende (...) en een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de situatie [van Maradona, red.] opnieuw zou kunnen verslechteren.”

Quote De drie rechters zetten hun vonnis uiteen in maar liefst 246 pagina’s.

In beroep

De verdachten waren in beroep gegaan tegen de zware aanklacht. Het hof van beroep in San Isidro houdt echter vast aan de oorspronkelijke aanklacht van "onopzettelijke doodslag met verzwarende omstandigheden". De drie rechters zetten hun vonnis uiteen in maar liefst 246 pagina's, aldus de Argentijnse krant ‘La Nación’. Er is nog geen datum voor de rechtszaak, want de beklaagden kunnen nog in hoger beroep bij het hof van cassatie van de provincie Buenos Aires.

Toch waren er ook enkele meevallers voor lijfarts Luque en psychiater Cosachov. Volgens het hof van beroep is er geen bewijs dat Luque de handtekening van Maradona zou hebben vervalst. Hetzelfde hof achtte ook niet voldoende bewezen dat Cosachov een verklaring zou hebben opgesteld dat Maradona voldoende geestelijk gezond zou zijn om te werken als trainer van zijn voetbalclub, zonder de voormalige voetbalster daadwerkelijk bezocht te hebben. Deze aanklachten zullen dus buiten de rechtszaak worden gehouden.

Volledig scherm Archiefbeeld. De Argentijnse voetbalster Diego Armando Maradona als coach van voetbalclub Gimnasia uit La Plata. (07/03/20) © AFP

Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd in een privéwoning 25 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Buenos Aires, een paar weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan. Volgens medische experten zijn er grove fouten gemaakt in de thuiszorg van een van de beste voetballers ooit. Maradona verkeerde al langere tijd in slechte gezondheid, maar werkte toch als trainer van de Argentijnse voetbalclub Gimnasia y Esgrima uit La Plata.

KIJK. Emotionele zanger begeleidt rouwstoet Maradona naar laatste rustplaats