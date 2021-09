Architect Rwandese genocide overleden in Mali

Oud-kolonel Théoneste Bagosora, die wordt gezien als de architect van de moordpartijen in Rwanda in 1994, is in Mali op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de BBC. Een door de VN gesteund straftribunaal bevond Bagosora schuldig aan genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden en veroordeelde hem in 2008 tot levenslang. Die straf werd later teruggebracht tot 35 jaar.