Archie Battersbee (12) begraven in Essex: “Hij was de beste kleine jongen”

Herbekijk: Archie (12) na wekenlange juridische strijd overleden

De begrafenis vond plaats in de Saint Mary’s Church in Southend, een stad in de regio Essex. De aanwezigen hadden niets dan mooie woorden over Archie. “Er was niets alledaags aan hem”, zei Matt Badcock, directeur van de basisschool waar Archie leerling was. Badcock prees bovendien “de loyaliteit en sterke vriendschappen” van de jongen. “Ik heb nog nooit zoveel zelfzekerheid gezien in iemand zo jong”, aldus de begeleidster van de turnclub waarvan het kind lid was.