Archeologen vinden zeldzame ‘slavenkamer’ in Pompeii

Ze kocht een jezidi-meis­je (5) als slaaf en liet haar omkomen van dorst: zo kon FBI IS-bruid klissen

Deze week is een Duitse vrouw veroordeeld tot 10 jaar cel voor de dood van een vijfjarig jezidi-meisje. Het slachtoffertje stierf in Irak van de dorst in de brandende zon. Het is dankzij de sublieme samenwerking tussen de FBI en de Duitse politie dat Jennifer Wenisch (30) niet door de mazen van het net is kunnen glippen. Zo gingen zij te werk om de IS-bruid te klissen.

28 oktober