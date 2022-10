Archeologen vinden meer dan 240 skeletten onder voormalige winkel in Wales, waaronder ook resten van 100 kinderen

De winkel Ocky White was meer dan een eeuw lang heel populair in Haverfordwest, totdat het pand aan de rivier in 2013 werd gesloten. De ruïnes onder de winkel zijn volgens de archeologen afkomstig van de Saint Saviour-priorij, die rond 1256 door een Dominicaanse monnikenorde werd gesticht. Een van de experten zei dat het een “venster bood op het middeleeuwse Haverfordwest”.



De Saint Saviour-priorij was volgens hoofdonderzoeker Andrew Shobbrook van de Dyfed Archaeological Trust een belangrijk gebouwencomplex met slaapzalen, scriptoriums - kamers gewijd aan het schrijven en aan manuscripten - stallen en een ziekenhuis. “Het is echt wel een prestigieuze plek om begraven te worden. Je hebt een scala aan mensen, van de rijken tot de gewone stedelingen”, zei hij. Vermoedelijk was het kerkhof tot het begin van de 18de eeuw in gebruik.