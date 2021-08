Archeologen ontdekken bijzonder goed bewaarde stoffelijke resten in Pompeï: haren nog te zien

West-Vlaanderen Van mammoetres­ten tot een Duits bolwerk uit WOI: Deze verborgen schatten werden aangetrof­fen in de West-Vlaam­se bodem

30 juli Er al eens bij stilgestaan wat er eeuwen geleden gebeurde op de plek waar je nu zit of staat? Voor archeologen is dat dagdagelijkse kost. Zij speuren naar sporen van leven en bedrijvigheid uit het verleden en ontdekken zo af en toe ware archeologische schatten. Ook in West-Vlaanderen wordt de ondergrond met de regelmaat van de klok onder de loep genomen met nu en dan spraakmakende vondsten tot gevolg. Wij groeven niet in de bodem, maar in ons archief en duikelden enkele tot de verbeelding sprekende West-Vlaamse archeologische vondsten op.