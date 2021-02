Archeologen ontdekken 5.000 jaar oude bierbrouwerij in Egypte

Peruaanse buitenland­mi­nis­ter stapt op na snel vaccin

8:30 De Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken is opgestapt, nadat er commotie was ontstaan over politici die snel gevaccineerd werden. Elizabeth Astete, minister van Buitenlandse Zaken in de Peruaanse overgangsregering, kreeg een eerste dosis van het Chinese vaccin Sinopharm op 22 januari, gaf ze toe.