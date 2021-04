Archeologen leggen 3.400 jaar oude stad uit tijdperk van Toetanchamon bloot

Modern menselijk brein dook pas 1,7 miljoen jaar geleden voor het eerst op

8 april Het menselijke brein zoals we dat vandaag kennen, bestaat minder lang dan gedacht. Het dook pas zo’n 1,7 miljoen jaar geleden in Afrika op, zo blijkt uit een studie van vorsers van de universiteit van Zurich, die is gepubliceerd in het magazine Science.