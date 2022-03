Archeologen graven duizend jaar oud graf op van chirurg in Peru

Belgische speurder getuigt in proces aanslagen Parijs over computer die werd aangetrof­fen in vuilzak in Brussel

In het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, heeft woensdag een Belgische speurder getuigd over de computer die op 23 maart 2016, een dag na de aanslagen in Brussel, werd aangetroffen in een vuilzak in Brussel. Een mapje op de laptop trok snel de aandacht van de speurders: het had de naam "13-Novembre".

23 maart