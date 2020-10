“Arce heeft presidentsverkiezingen Bolivia gewonnen”

Man verdronken nabij Calais, waarschijn­lijk migrant

18 oktober In het Noord-Franse Sangatte, vlakbij Calais, is het levenloze lichaam van een man aangetroffen op het strand. Hij droeg een reddingsvest, volgens het parket van Boulonge-sur-Mer gaat het waarschijnlijk om een migrant die Groot-Brittannië probeerde te bereiken. De hele nacht waren er veel pogingen om het Kanaal over te steken.