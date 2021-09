Arc de Triomphe in Parijs wordt ingepakt ter ere van overleden kunstenaar Christo

Christo Vladimirov Javacheff, of kortweg Christo, werd op 13 juni 1935 in Bulgarije geboren. In 1957 verliet hij zijn thuisland. Doorheen de jaren reisde de kunstenaar naar verschillende landen. Toen hij in Parijs woonde, leerde hij zijn vrouw en kunstpartner Jeanne-Claude Denat de Guillebon kennen. Christo was een architect, beeldhouwer, installatiekunstenaar, schilder en tekenaar en staat nu nog steeds bekend voor zijn ‘inpakkunst’. Vorig jaar overleed de kunstenaar in zijn woning in New York.