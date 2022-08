Apple wil productie nieuwste iPhone in India uitbreiden

Het Taiwanese Elektronicabedrijf Foxconn zou een groter aandeel iPhones willen fabriceren in de fabriek in de Zuid-Indiase stad Channai. Het is de bedoeling dat Apple twee maanden na de eerste levering van iPhones begint met de productie in India. Verwacht wordt dat de eerste Indiase iPhone 14 eind oktober of november van de band rolt, terwijl de eerste Chinese in september klaar moet zijn.