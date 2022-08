“Apple stelt virtualrealityheadset mogelijk al in januari voor en kan tot 2.500 dollar kosten”

De geruchten rond de headset die Apple aan het ontwikkelen is, gaan al een hele tijd de ronde. Met die ‘slimme bril’ zou de techgigant virtual reality (VR) als augmented reality (AR) kunnen aanbieden. Volgens de gerenommeerde analist Ming-Chi Kuo zou het toestel er in januari moeten komen en kan het prijskaartje oplopen tot 2.500 dollar of omgerekend 2.450 euro.

Volgens de geruchten is het plan van Apple een headset op de markt te brengen die zowel een volledig virtuele wereld kan tonen (VR) als virtuele elementen kan toevoegen aan wat je in je fysieke omgeving ziet (AR). Dat kan door middel van twee schermen — één per oog — die erg scherp zijn qua resolutie. Bij AR wordt de omgeving dan gefilmd en zo snel als mogelijk weergegeven op die schermen, met de extra virtuele elementen er bovenop.

Om dat allemaal te kunnen doen, is er spitstechnologie nodig. De schermen moeten namelijk van topkwaliteit zijn en de rekenkracht die nodig is om alles te kunnen weergeven is enorm. Bovendien moet de headset comfortabel op je hoofd kunnen blijven voor enige tijd, dus kan je niet eender welk materiaal gebruiken.

De verwachting is dat Apple een erg duur toestel op markt zal brengen met alle toeters en bellen. Eerdere geruchten hadden het over meer dan 1.000 dollar, maar ook een prijskaartje van 3.000 dollar werd al vernoemd. Kuo spreekt dus nu over 2.500 dollar. Het toestel is dan ook voor de happy few en vooral voor ontwikkelaars die apps en games maken voor VR.

Wanneer Apple de headset eindelijk zal tonen, is al een tijdje voer voor speculanten. Begin dit jaar werd nog gesproken van een presentatie in 2022, maar het lijkt er niet op dat dit nog zal lukken. Kuo denkt dat het eerder voor in januari zal zijn. Of we echt zo snel al iets te weten komen over het toestel, is iets wat enkel Apple-CEO Tim Cook kan beslissen.

