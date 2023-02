Apple betaalt Russische miljoenenboete om 'marktmisbruik'

Zware sneeuwval veroor­zaakt verkeers­cha­os in Kroatië

In Kroatië heeft een winterprik zondagavond grote verkeerschaos veroorzaakt. Door aanhoudende sneeuwval is de kustregio Dalmatië afgesneden van het binnenland. Dat meldt het nieuwsportaal index.hr. Er zijn windstoten tot 150 kilometer per uur geregistreerd.