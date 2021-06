Apple betaalde miljoenen aan vrouw nadat reparateurs expliciete foto’s en video’s op haar iPhone online gooiden

Personeel Apple kant zich tegen verplichte terugkeer naar kantoor

7 juni Het personeel van Apple revolteert tegen de plannen van topman Tim Cook om de werknemers vanaf september opnieuw minstens drie dagen per week naar kantoor te laten terugkeren. Ze hebben een brief geschreven naar de directie waarin ze oproepen tot meer flexibiliteit, schrijft de technologiesite The Verge, die de brief kon inkijken.