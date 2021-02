Appartement verkocht in Hongkong voor 156.000 euro per vierkante meter

In Hongkong is een appartement met vijf kamers verkocht voor een recordprijs van 459,4 miljoen Hongkongse dollar of 49 miljoen euro. Dat is zo’n 156.000 euro per vierkante meter. De regio heeft dan wel de ergste recessie in jaren achter de rug, de vastgoedmarkt ondervindt daar niet veel last van.