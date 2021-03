Appartement van 1,5 miljoen, dikke auto's, feestjes met prostituees: zo leven drugsboeren in Dubai (tot ze gepakt worden)

De Bentley of Maserati parkeren bij hotel Residence Sky View. Zicht op de Burj Kalifa wanneer je in het infinity pool van je 1,5 miljoen euro dure appartement ligt. Welkom in Dubai. Waar alles bling bling is, waar sterren thuis zijn. En dus ook Antwerpse drugsbaronnen. Othman El B., bijvoorbeeld. Eén van de kingpins in operatie Sky en resident in ‘De Gouden Stad’ sinds 2016. Maar of hij en zijn concullega’s daar nu een zorgeloos luxeleven hebben? “Het is toch altijd achterom kijken. Ja, de stad is futuristisch. Maar de gevangenis ‘middeleeuws’. Daar wil je niet eindigen. Als niemand er je eten kan brengen, heb je niks.”