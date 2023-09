Apocalyptische beelden tonen hoe agent door vuurzee rijdt om inwoners te waarschuwen: “Ik wil hier niet sterven!”

Rusland zet nucleaire raket op scherp “waarmee het bijna elke stad ter wereld kan treffen”

Rusland heeft de nieuwe intercontinentale ballistische raket RS-28 Sarmat in dienst gesteld. Dat heeft Joeri Borisov, het hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos, vrijdag volgens de Russische nieuwsagentschappen medegedeeld. President Vladimir Poetin had in juni al aangekondigd dat de nucleair aangedreven raket binnenkort in gereedheid zou worden gebracht.