Apen vallen mensen aan in Japanse stad Yamaguchi: een aap gedood

Alpenglet­sjers verdwijnen in recordtem­po door opwarming: “Met meer jaren zoals 2022 zou het snel kunnen gaan”

De hitte van dit jaar doet de gletsjers in de Alpen sneller verdwijnen dan verwacht. “Met meer jaren zoals 2022 zou het snel kunnen gaan”, zegt Matthias Huss, die de leiding heeft over Gletsjer Monitoring Zwitserland. “Ik had niet verwacht zo’n extreem jaar zo vroeg in de eeuw te zien.”

26 juli