Antwerpse zakenman die aanslag met pick-up in New York overleefde: “Hij komt de gevangenis niet meer uit. We kunnen er in ons land iets van leren”

“Nooit meer menselijk contact en 23 uur per dag in de cel”: weduwnaar over levenslan­ge opsluiting van terrorist die Ann-Laure (31) doodreed

De terrorist (35) die in 2017 in New York onder anderen Ann-Laure Decadt (31) uit Oostnieuwkerke doodreed, heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. Die zal hij uitzitten in de strengst beveiligde gevangenis van de VS, waar ook de Mexicaanse drugsbaas El Chapo vastzit. “Het is niet de doodstraf, maar het is écht wel een straf”, zegt weduwnaar Alexander Naessens, die hier terugblikt op het voorbije proces en de getuigenis die hij daar moest afleggen.