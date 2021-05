Antwerpse Sandra H. ontkent Ichelle (29) te hebben gedood en verklaart dat ze ‘in opdracht heeft gehandeld’

Dat bleek vandaag tijdens de eerste voorbereidende rechtszitting in Middelburg rond de gewelddadige dood van Ichelle. De vrouw uit Oostburg (Sluis) verdween op 15 december. De eerste delen van haar lichaam werden gevonden op 16 februari, nadat de politie sporen had aangetroffen in de auto van Sandra H. De verdachte heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg, slechts enkele panden naast de zaak van het slachtoffer. Later werden de laatste resten gevonden van het lichaam.

Sandra H. bleef in haar cel. Ze liet zich vertegenwoordigen door haar advocaat. Die vroeg om vrijlating van zijn cliënte, omdat er te weinig aanwijzingen zouden zijn dat zij Ichelle zelf zou hebben gedood. Het Openbaar Ministerie ziet dat heel anders.

Volgens de officier van justitite (procureur, red.) zijn er tal van zaken die wijzen richting Sandra H. Ichelle zou gevoelens hebben gehad voor de partner van de verdachte, hetgeen volgens het OM een motief voor de moord zou kunnen zijn.

De rechtbank bepaalde dat Sandra H. toch vast blijft zitten. Niet alleen omdat het om een schokkend misdrijf (het lichaam van Ichelle werd in delen teruggevonden) gaat, maar er zijn volgens de rechtbank ook voldoende aanwijzingen voor de betrokkenheid van de Antwerpse.



Zo is er bloed van Ichelle op Sandra H.’s laars gevonden. Ook in haar keuken is veel bloed van Ichelle aangetroffen, waarvoor de verdachte geen verklaring heeft. Bovendien mocht de dochter van Sandra H. kort na de verdwijning van Ichelle opeens niet in de winkel om haar fiets op te halen. Ook daarvoor had de verdachte geen verklaring. Sandra H. zou ook gereedschappen hebben gekocht bij een doe-het-zelfzaak, om het lichaam van Ichelle in stukken te snijden.

‘Ze is een tengere vrouw’

De advocaat had de rechtbank gevraagd zijn cliënte vrij te laten omdat volgens hem uit het dossier niet kon worden vastgesteld dat H. de dood van Ichelle op haar geweten heeft. “Ze is een a-typische verdachte”, zei de advocaat. “Moeder van meerdere kinderen. Ze is een tengere vrouw, die kampte met verschillende fysieke beperkingen. De vraag is daarom of ze wel de dader is van die feiten.” Volgens hem heeft Sandra H. al in een vroeg stadium verklaard dat ze Ichelle niet om het leven heeft gebracht. Ze zou niet hebben ontkend dat ze ‘bepaalde handelingen’ had verricht, maar zou hebben gezegd dat ze ‘in opdracht’ had gehandeld.

Gevoelens voor partner Sandra H.

De officier van justitie reageerde met de vraag wat Sandra H. tijdens de inhoudelijke rechtszitting wil verklaren. Dat niet zij, maar iemand anders het heeft gedaan? Een motief voor het misdrijf waar Sandra H. van wordt verdacht zou kunnen zijn dat Ichelle gevoelens had voor de partner van de verdachte. Dat zou ook worden bevestigd door gesprekken met vriendinnen. Sandra H. heeft volgens het Openbaar Ministerie met de telefoon van Ichelle een bericht naar haar partner gestuurd, dat ze met rust gelaten wilde worden. Dat zou erop kunnen wijzen dat er gevoelens waren tussen de twee. Volgens de officier zou dat mogelijk tot een motief hebben geleid.

Psychisch onderzoek

De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt pas later: er moet nog meer onderzoek worden gedaan. Volgens haar advocaat zal Sandra H. tijdens die zitting een verklaring afleggen.

De Antwerpse zit al sinds 9 februari vast. Het onderzoeksdossier is nog niet compleet. Zo wordt H. ook nog psychisch onderzocht. De volgende zitting is donderdag 19 augustus.

