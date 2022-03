Antwerpse Renate ziet chaos nabij Poolse grens: “Oudere mensen worden gewoon opzij geduwd”

McDonald's is meer dan fastfood in Rusland: bekijk hier hoe ze 30 jaar geleden voor het eerst hun deuren openden

McDonald’s was het eerste gevestigde fastfoodbedrijf in Rusland. De opening van het allereerste filiaal in 1990 in Moskou lokte dan ook meteen 30.000 bezoekers. Die stonden urenlang in de rij om zelf te kunnen proeven van het Amerikaanse menu. Doorheen de jaren groeide de populariteit van McDonald’s er meer en meer, tot zelfs 847 vestigingen. Maar McDonald’s sluit nu tijdelijk al zijn Russische filialen om zo steun aan Oekraïne te betuigen. Bekijk hierboven beelden van de eerste opening.

