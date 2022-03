Antwerpse moeder die zoon (24) op eigen houtje uit Oekraïne wil weghalen deelt beklijvende video van hem: “Russen houden Wessel al zes dagen gevangen”

REPORTAGE. Bij de Belgische militairen aan de grens met Oekraïne: “Als de Russen aanvallen, is onze missie mislukt”

Met 255 zijn ze, de Belgische militairen in Constanta, een Roemeens stadje aan de Zwarte Zee. De grens met Oekraïne ligt goed 150 kilometer verder. “De oorlog is nog niet nabij: we horen geen bommen inslaan.” Daar moeten ze, samen met Franse grondtroepen, Italiaanse en Duitse straaljagers en Amerikaanse gevechtshelikopters, genoeg met de spierballen rollen om Poetin te ontmoedigen de oorlog naar Navo-landen te brengen. “Maar als ze aanvallen - àls! - zijn we sterk genoeg om hen te stoppen.”

