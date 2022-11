Antwerpse moeder (46) krijgt 18 jaar cel voor moord op Nederlandse liefdesrivaal Ichelle (29)

H. wurgde het slachtoffer in december 2020 in haar spirituele winkel, op een boogscheut van het naaiatelier van Ichelle. Daarna verstopte ze het stoffelijk overschot wekenlang, onder meer in een paskamer van de zaak. Later zaagde en hakte de Antwerpse het lichaam in delen, deed die in vuilniszakken en dumpte ze in een kanaal.



De rechtbank in Middelburg sprak in haar vonnis over een “gruwelijk, respectloos en mensonterend” misdrijf.