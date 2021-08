Antivaxers bestormen gebouw waar BBC al bijna 10 jaar niet meer werkt

Britse premier Boris Johnson “bijna verdronken” tijdens rampzalige vakantie in Schotland

7 augustus De vakantie van Boris Johnson vorig jaar in Schotland liep niet van een leien dakje. Zo was al geweten dat hij zijn reis vroeger moest afbreken omdat zijn verblijfslocatie in de media was gelekt. Maar volgens The Times was de vakantie nog een stuk dramatischer na een incident waarbij de Britse premier was afgedreven op zee en “bijna verdronk”.