Antilichamen van Regeneron werken mogelijk minder goed tegen omikronvariant

Lees alles over het coronavirus in dit dossier

Uit een eerste analyse blijkt volgens Regeneron dat de individuele mutaties van de omikronvariant erop wijzen dat "het virus mogelijk minder goed wordt uitgeschakeld door de immuniteit die vaccins en monoklonale antilichamen bieden". Monoklonale antilichamen zijn stoffen die in een laboratorium worden geproduceerd. Voormalig president Donald Trump kreeg vorig jaar de antilichamenbehandeling van Regeneron om het coronavirus te lijf te gaan.

Nader onderzoek wordt gedaan om de mogelijke impact te bevestigen en te kwantificeren met behulp van de daadwerkelijke sequentie van de omikronvariant, aldus Regeneron. Het bedrijf liet daarbij weten dat er nog geen directe gegevens zijn over de vraag of de antilichamen of vaccins minder bescherming bieden.

Noodvergunning

De behandeling van Regeneron heeft momenteel een noodvergunning in de VS voor risicopatiënten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het eind september aanbevolen, maar alleen in bepaalde specifieke gevallen, zoals bij ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem.

De boodschap van Regeneron volgt op de waarschuwing van topman Stéphane Bancel van de Amerikaanse geneesmiddelenproducent Moderna. Bancel liet weten dat de huidige vaccins waarschijnlijk minder effectief zijn tegen de nieuwe coronavariant. Ook duurt het volgens hem maanden om een nieuw vaccin te produceren.

De WHO en wetenschappers hebben ook gezegd dat het weken kan duren voordat duidelijk is of omikron een ernstiger ziektebeeld veroorzaakt en of de bestaande vaccins voldoende bescherming bieden tegen de nieuwe variant. De Universiteit van Oxford, die samen met het farmaceutische concern AstraZeneca een coronavaccin heeft ontwikkeld, zei dat er op basis van de huidige beperkte gegevens nog geen bewijs is dat het vaccin minder goed werkt tegen de nieuwe variant.

LEES OOK: