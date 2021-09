Anticonceptie voortaan ook in Frankrijk gratis voor vrouwen onder de 25

Feestdag in Noord-Ko­rea gevierd met nachtelij­ke militaire parade

6:59 In de nacht van woensdag op donderdag is in Noord-Korea met een grote militaire parade een nationale feestdag afgetrapt. Om middernacht (lokale tijd) begon de parade, waar duizenden militairen aan meededen, om te vieren dat het precies 73 jaar geleden is dat Noord-Korea officieel werd gesticht.