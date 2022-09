Anti-migratie, anti-abortus en pro-Poetin: wie is Giorgia Meloni, topfavoriet voor het Italiaans premierschap?

Verenigde Staten Winnaars Mega Millions-superjack­pot van 1,34 miljard dollar melden zich na bijna twee maanden: “Besluit om lotje te kopen, heeft hun leven veranderd”

Bijna acht weken na de trekking van de Mega Millions-superjackpot van 1,34 miljard dollar (1,37 miljard euro) in de VS hebben twee winnaars zich gemeld. Ze kochten samen het ticket in Illinois en kwamen overeen de winst te delen als ze zouden winnen. En toen hadden ze ineens prijs...

11:48