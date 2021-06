Anthony Fauci sluit labolek dan toch niet volledig uit: “Ik wil medische gegevens bestuderen van Chinese onderzoekers die al in november 2019 ziek werden”

De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci roept China op om de medische dossiers vrij te geven van drie onderzoekers aan het Instituut voor Virologie in Wuhan. Zij zouden al met corona-achtige symptomen gekampt hebben in november 2019, een maand vóór het eerste geval van de pandemie officieel bevestigd zou worden. De medische raadgever van het Witte Huis lijkt op die manier een labolek dan toch niet helemaal uit te sluiten.

Er komen steeds meer vragen nu ook een verdacht verhaal uit 2012 opduikt. Zes mijnwerkers in de Chinese provincie Yunnan zijn toen zwaar ziek geworden nadat ze zich in een grot met vleermuizen begeven hadden. Drie onder hen zijn effectief overleden. Wetenschappers zijn in die tijd zelf naar de grot getrokken om stalen van de vleermuizen te nemen. Die werden voor nader onderzoek bewaard in het Instituut voor Virologie in Wuhan.

“Ik zou graag de medische dossiers inzien van die drie mensen die in 2019 ziek zijn geworden”, stelt Fauci nu. “Zijn ze echt ziek geworden? En zo ja, van wat? Ook de gegevens van die mijnwerkers interesseren me natuurlijk. Zat er een virus in die mensen? Het is aannemelijk dat de oorsprong van Covid-19 terug te vinden is in die grot. Het virus kan zich op natuurlijke wijze verspreid hebben of toch ook via het laboratorium gepasseerd zijn.”

“Blijven zoeken tot we bewijs vinden”

Fauci vindt die laatste theorie niet de meest plausibele. “Maar we moeten blijven zoeken tot er ergens bewijs gevonden wordt”, klinkt het. China bestrijdt met alle macht die hypothese. “Washington verspreidt complottheorieën, geen enkele van die drie onderzoekers is in het ziekenhuis beland.”

In een studie van deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie bleek eerder dat er het meeste geloof gehecht wordt aan een natuurlijke oorzaak. Het virus zou eerst bij vleermuizen opgedoken zijn en dan - waarschijnlijk via een ander dier - naar de mens overgeslagen zijn. De Amerikaanse president Joe Biden gaf aan de inlichtingendiensten de opdracht om binnen de negentig dagen een rapport over de oorsprong van Covid-19 voor te leggen.