Anja (7) overleefde de hel van Marioepol, maar uitstap naar Disneyland Parijs wordt haar fataal

In de nasleep van de verschrikkelijke Russische bombardementen op Marioepol waren Kristina (32) en Roman Plankevych (33) een nieuw leven begonnen in Duitsland samen met hun kinderen Anja (7) en Dmitrij (1). Daar waren ze inmiddels goed ingeburgerd, schrijft de Duitse krant ‘Bild’.

De ouders hadden kaartjes geregeld voor een bezoek aan Disneyland Parijs op 4 juli. Zo zouden ze de droom van hun dochtertje laten uitkomen. Maar toen gebeurde de vreselijke tragedie.

Op 3 juli maakte het gezin nog een wandeling in de Franse hoofdstad en wilde laat op de avond de metro nemen naar hun hotel. Ze stonden op een middengeleider en staken het zebrapad verder over toen het licht nog op groen stond. Terwijl een wachtende automobilist teken deed dat ze rustig konden oversteken, duwde een taxichauffeur het gaspedaal in. Daarop werd kleine Anja aangereden. Alle hulp kwam te laat.

De taxichauffeur werd opgepakt. De Franse politie is een onderzoek gestart naar onvrijwillige doodslag. Een drugs- en alcoholtest was negatief.

Het is de zoveelste klap voor het gezin. In Marioepol werd vader Roman gevangengenomen en gefolterd. Anja’s broertje Dmitrij werd geboren in de kelder van een ziekenhuis tijdens de belegering van de stad. Het gezin vluchtte via Litouwen naar Duitsland. Maar opnieuw sloeg het noodlot toe. Hoeveel leed kan een gezin verdragen?

“Anja was zo’n vrolijk meisje, ze zong in het kinderkoor en ze leerde snel. Nu zullen we haar nooit meer horen lachen”, vertelde haar lerares aan ‘Bild’.

