Angstaanjagende beelden tonen hoe paragliders op elkaar botsen en parachutes verstrengeld raken

‘Zwart weekend’ met monsterfi­les naar vakantiebe­stem­min­gen trekt zich al op gang: al 640 km file in Frankrijk

Het eerste ‘zwarte weekend’ van deze zomer op de Europese wegen is stilaan begonnen. Mobiliteitsclub VAB telt vrijdagnamiddag al 640 kilometer file in Frankrijk. De vertragingen kunnen “al wedijveren met rode zaterdagen”, laat het weten in een persbericht.

29 juli