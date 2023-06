Angstaanjagende beelden tonen hoe jongen (6) twaalf meter naar beneden valt nadat harnas breekt tijdens zipline

Een 6-jarige jongen is twaalf meter naar beneden gevallen nadat zijn harnas brak tijdens een zipline. Dat gebeurde in het Fundidora Park in Monterrey, Mexico. Bovenstaande beelden tonen hoe César Moreno en zijn begeleider plots tot stilstand komen. Er lijkt niets aan de hand, maar dan loopt het mis. Het harnas van de jongen breekt, waardoor hij twaalf meter naar beneden valt en in het water terechtkomt. Een familielid springt meteen het water in en kan de jongen in veiligheid brengen. Hij komt er zonder verwondingen vanaf. Nataly Moreno, de zus van het slachtoffer, doet achteraf haar beklag op Facebook. “Het park heeft geen mensen in dienst die getraind zijn voor deze situaties”, zegt ze. Een ander familielid staat haar bij. “Dankzij het feit dat we dichtbij waren, konden we hem in veiligheid brengen. Door de slechte opleiding van het personeel had alles veel erger kunnen zijn!”