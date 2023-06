“Angstaanjagende beelden": 146 dode honden aangetroffen in woning van asieloprichter, velen achtergelaten in hun kooien

LIVE. Kremlin: “Kleine kans op vredesge­sprek­ken met Oekraïne” - Biden waarschuwt voor “reële nucleaire dreiging”

Het Oekraïense leger heeft nog geen grondgebied verloren in het tegenoffensief tegen de Russische bezetters, zegt president Volodymyr Zelensky. De Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar gaf maandagavond wel aan dat de operatie “moeilijk” is. In de nacht van maandag op dinsdag heeft Rusland opnieuw aanvallen in Oekraïne uitgevoerd, onder meer op hoofdstad Kiev en de westelijke stad Lviv. De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt ondertussen voor “reële nucleaire dreiging”. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.