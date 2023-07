Angst voor rellen en brand op nationale feestdag in Frankrijk: afgelopen nacht 97 arrestaties

Frankrijk viert vandaag de nationale feestdag, 14 juli, zoals gebruikelijk met een grote parade op de Champs-Elysées. Maar dit jaar zijn er gisteren en vandaag in totaal 130.000 agenten ingeschakeld in het land om te voorkomen dat de feestdag aanleiding geeft tot ongeregeldheden. Frankrijk werd onlangs geplaagd door hevige onlusten van 27 juni tot 5 juli. Afgelopen nacht verliep alvast “relatief rustig”.

Volgens de Franse autoriteiten verliep de nacht van 13 op 14 juli “relatief rustig”. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde aan BFMTV dat er vannacht 218 voertuigen in brand werden gestoken, dat is 33 procent minder dan vorig jaar. Er werden deze nacht ook 97 mensen gearresteerd.

Angst door recente rellen

Bij de recente zware rellen, die uitbraken nadat een agent in een Parijse voorstad een 17-jarige autobestuurder had doodgeschoten, is voor minstens 650 miljoen euro schade aangericht. Veel schade werd door brandstichting veroorzaakt. Ook het openbaar vervoer was toen een doelwit van brandstichters. Uit voorzorg heeft minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin daarom eerder al laten weten dat er donderdag en vrijdag géén bussen en trams meer na 22 uur rijden in stedelijke gebieden.

Vuurwerk

Veel gemeenten in het land hebben ook de traditionele vuurwerkshows op ‘Quatorze Juillet’ afgelast. De reden is echter niet de angst voor relletjes, maar de vrees dat het vuurwerk brand veroorzaakt in delen van het land waar het erg droog is geweest. De verkoop van vuurwerk aan particulieren is eerder wel verboden specifiek uit vrees voor brandstichters en relschoppers. Relschoppers hebben vuurwerk recent en in het verleden ook al gebruikt om de politie mee aan te vallen.

“Uitzonderlijke maatregelen”

Naar aanleiding van de nationale feestdag neemt Frankrijk ”uitzonderlijke maatregelen” om rellen te vermijden, zo klinkt het. Op 13 en 14 juli worden dus in totaal 130.000 leden van de ordediensten ingezet, er worden ook telkens 40.000 brandweerlieden gemobiliseerd.

Volgens Darmanin is er sprake van “dezelfde modus operandi als tijdens de rellen” die volgden op de dood van de 17-jarige Nahel. Er zullen elite-eenheden ingezet worden, net als helikopters en gepantserde voertuigen van de gendarmerie. De minister kondigde aan dat zijn diensten de verkoop van vuurwerk actief bestrijden, zowel “op het terrein”, “online” als “in buurlanden”. Sinds 27 juni zijn er 150.000 mortierbommen (die behoren tot de zwaarste soort vuurwerk) in beslag genomen, meldde de minister woensdag.

“Dit jaar vindt de nationale feestdag plaats in een bijzondere context. We willen vermijden dat het geweld heropleeft. Daarom nemen we preventieve maatregelen, zoals de versterkte aanwezigheid van agenten en gendarmeries in de straten”, verklaarde Darmanin op een persconferentie. De minister benadrukte dat hij geen vragende partij is om festiviteiten te annuleren. “Het gaat erom de maximale veiligheid te garanderen, zodat onze medeburgers van de festiviteiten kunnen genieten zonder last te hebben van enkele onruststokers”.

Eregast

Op de Franse feestdag is de Indiase premier Narendra Modi dit jaar de eregast. Hij woont de parade bij in Parijs en zal met de gastheer president Emmanuel Macron dineren in het wereldberoemde museum Louvre. Macron ziet dit jaar af van een lang vraaggesprek met journalisten, zoals de Franse president wel vaker doet op de nationale feestdag. Macron zei dat hij binnenkort met een alternatief komt.

Vorig jaar zijn bij incidenten tijdens Quatorze Juillet 807 mensen opgepakt, 749 voertuigen in brand gestoken en 55 politieagenten gewond geraakt.

