Angst voor pandemie leidt tot grote vraag naar bunkers: “Hier kunnen we niet besmet worden”

Vivos telt momenteel meer dan 1 miljoen leden wereldwijd. Elk lid kan mede-eigenaar worden van een bunker om er in geval van een ramp (tijdelijk) te gaan wonen. Sommige klanten van de onderneming trekken ook meteen in de bunker in. Kijk maar naar Tom en Mary Soulsby. Toen de Amerikaanse stad Atlanta in maart op slot ging, verhuisde het koppel naar een een bunker op een groot domein in South Dakota, waar in totaal 575 bunkers staan. Het gaat om een voormalig complex van het Amerikaanse leger dat diende om munitie op te slaan.

Elke bunker kan tien tot twintig mensen huisvesten. In totaal zouden op het domein zo’n 5.000 mensen kunnen wonen. Het prijskaartje loopt op tot 35.000 dollar (bijna 29.000 euro) per persoon per jaar wanneer je de bunker betrekt. Maar het zijn niet alleen de rijken der aarde die een plaatsje reserveren.

Tom vertelde aan Sky News dat zijn echtgenote, een hoogrisicopatiënte, “doodsbang” was door de toename van het aantal coronagevallen en dat ze weg wilden van de “miljoenen mensen die ons zouden kunnen besmetten”. “De belangrijkste bescherming die je nodig hebt, is vooral om geïsoleerd te worden van andere mensen”, zei de 70-jarige ingenieur, die nu op afstand werkt.

Het koppel wilde niet alleen bescherming tegen Covid-19 - maar ook tegen mogelijk wijdverbreide “sociale onrust” wanneer de Amerikaanse voedselvoorziening in het gedrang zou komen. “Ik denk niet dat dit meer paranoïde is dan een brandblusser in huis te hebben,” legde hij uit.

Volledig scherm De bunkers kunnen een krachtige ontploffing weerstaan © Vivos Group

Zoals zo veel klanten van Vivos heeft Tom er geen vertrouwen in dat de regering hem zal beschermen in geval van een grote ramp. En dat klinkt als muziek in de oren van Vivos dat een gelijkaardig project uit de grond stampte in de Amerikaanse staat Indiana. Nieuwe bunkercomplexen staan op de planning in Azië en Europa.

