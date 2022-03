Angst voor nieuwe lockdown in Hongkong: winkelketens rantsoeneren basisproducten om hamsteren te voorkomen

Het lijken beelden van twee jaar geleden, maar deze foto’s werden wel degelijk vandaag gemaakt: lege winkelrekken in supermarkten in Hongkong. Twee van de grootste winkelketens leggen klanten sinds vandaag een limiet op van het aantal producten per klant, om paniekaankopen in te dammen. De laatste dagen wordt in de stad gevreesd voor een nieuwe complete lockdown, nu het aantal Covid-19-gevallen er opnieuw snel toeneemt.

Supermarktketen ParknShop kondigde een limiet aan van vijf artikelen per klant voor basisproducten zoals rijst, voedsel in blik en toiletpapier. Eerder deze week kondigde ParknShop, dat 200 winkels heeft in Hongkong, al kortere openingstijden aan. Verschillende filialen sluiten sinds woensdag de deuren al om 15 uur, aangezien de meeste winkels tegen die tijd geen groenten en fruit meer in de rekken hadden liggen. Ook de drogisterijketen Watsons van dezelfde eigenaar legt een rantsoenering op voor medicijnen tegen koorts, pijn en verkoudheden.

Hamsteren is niet nodig en er is voldoende voorraad, kondigde de overheid eerder deze week al aan. Toch is er bij het brede publiek paniek ontstaan na verwarrende officiële berichtgeving over het al dan niet opleggen van een complete lockdown. Regeringsleider Carrie Lam heeft wel aangekondigd dat die er niet komt, dat de regering een verplichte Covid-19-test oplegt voor alle 7,4 miljoen inwoners van de stad, doet vrezen voor het tegendeel.

Het aantal coronabesmettingen in Hongkong is de laatste dagen sterk gestegen. Vrijdag werden 52.523 nieuwe besmettingen en 136 overlijdens gerapporteerd. De toename van het aantal besmettingen en de angst voor een lockdown hebben geleid tot een massale uittocht van mensen uit de stad. Veel restaurants en winkels zijn gesloten en het is “griezelig stil” in het financiële district, schrijven lokale media.

Volledig scherm Een vrouw wandelt tussen lege winkelrekken in een supermarkt in Hongkong. Inwoners zijn er opnieuw beginnen hamsteren uit vrees voor een nieuwe lockdown. © AP

