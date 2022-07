Angolese mijnwerkers vinden “grootste roze diamant in 300 jaar”

Verdachte gearres­teerd 17 jaar na moord op Duitse in Australië

Meer dan 17 jaar nadat een jonge Duitse toeriste vermoord werd aan de oostkust van Australië, is een 42-jarige man gearresteerd. Dat heeft de politie van Richmond in New South Wales, dinsdag meegedeeld in een persbericht. Zes agenten verplaatsten zich naar de andere kant van het land, om de man in de deelstaat West-Australië te arresteren.

26 juli