Angelsaksisch bondgenootschap ‘Five Eyes’ bekritiseert China om houding in Hongkong

Rechters delen nieuwe slagen uit aan Trump-campagne in strijd­staat

18 november De Republikeinen hebben opnieuw een aantal juridische en politieke nederlagen geleden in hun pogingen de uitslagen van de presidentsverkiezingen ongeldig te laten verklaren. In strijdstaat Pennsylvania kon Donald Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani zijn claim dat er massaal gefraudeerd is op geen enkele manier hard maken tegenover de rechtbank. Het Hooggerechtshof van diezelfde staat gaf de campagne in een andere zaak evenmin gelijk.