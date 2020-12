Angelina (102) maakte als baby de Spaanse griep mee, overwon kanker en overleeft nu ook Covid-19, tweemaal zelfs

“Mijn moeder is een overlever, ze is niet menselijk”, zegt dochter Joanne Merola over Angelina Friedman uit New York aan CNN. “Ze heeft bovenmenselijke genen.” Angelina Friedman is 102 en heeft sinds haar geboorte inderdaad al heel wat levensgevaarlijke watertjes doorzwommen. Dit crisisjaar spartelde ze ook nog eens door Covid-19, twee keer zelfs.

Angelina Sciales werd geboren op 18 oktober 1918, toen de dodelijke tweede golf van de Spaanse griep de hele wereld in haar greep hield. Ze zag het levenslicht op een passagiersschip met Italiaanse migranten die op weg waren naar New York City. Haar moeder stierf bij de bevalling. Angelina’s zussen ontfermden zich over de baby, tot ze herenigd werden met hun vader in New York. Ze gingen in Brooklyn wonen.

Later in haar leven kreeg Angelina Friedman - ze had intussen de naam van haar echtgenoot Harold Friedman overgenomen - kanker. Op hetzelfde moment overigens als haar man, die overleed aan de ziekte. Angelina overleefde de kanker wél, net als enkele andere levensbedreigingen: miskramen, interne bloedingen en een bloedvergiftiging. Dit rampjaar bleef ze ook niet gespaard van het nieuwe coronavirus. In maart al had ze prijs en recent opnieuw, volgens haar dochter Joanna Merola.

De bejaarde vrouw werd op 21 maart voor een kleine medische tussenkomst overgebracht van het rusthuis in Westchester, waar ze nu nog altijd woont, naar het ziekenhuis. Daar bleek ze besmet te zijn met Covid-19. Ze moest een week in het ziekenhuis blijven en daarna in isolatie op haar kamer in het verzorgingstehuis. Wekenlang had ze opstoten van koorts, maar geen ademhalingsproblemen, aldus haar dochter. Pas op 20 april testte Angelina weer negatief op het coronavirus.

Eind oktober kreeg haar dochter Merola een telefoontje van het bejaardentehuis met de mededeling dat Angelina opnieuw positief had getest. Ze had koorts en droge hoest als symptomen. Maar opnieuw kwam de kranige, toen net 102-jarige, Angelina erdoor. Het goede nieuws kwam op 17 november. “Mijn onoverwinnelijke moeder testte negatief”, aldus Merola. Ze mocht terugkeren uit isolatie en weer intrekken in haar gewone kamer.

Een straffe dame, dus, die Angelina, de laatste overlevende van elf kinderen. Door haar leeftijd ziet of hoort ze nog amper, maar ze blijft wel ten volle van het leven genieten. Ze breit graag en maakt allerlei dingen voor bezoekers van het verzorgingstehuis. Ze kreeg nog een groot feest voor haar verjaardag vorig jaar en werd tot ‘prom queen’ van het rusthuis gekroond.

“Ze is niet de oudste die Covid-19 overleefde, maar misschien wél de oudste die Covid-19 tweemaal overleefde”, besluit haar dochter. “Een keer op haar 101ste en een keer op haar 102de.”