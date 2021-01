Angela Merkel vindt Twitter-ban Trump "problematisch"

HET DEBAT. Mogen Twitter en Facebook Donald Trump het zwijgen opleggen?

14:32 Het Twitteraccount van ontslagnemend Amerikaans president Donald Trump is permanent verwijderd. Niet door de man zelf, wel door Twitter. Ook Facebook en Instagram mag hij niet meer gebruiken. Mogen sociale mediaplatformen zomaar beslissen om een account op te schorten? En wat zijn de gevolgen? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast de reacties van enkele experts.