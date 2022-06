Angela Merkel vertelt over moment dat ze besefte dat Poetin gevaarlijk was: “Dat was het beroemde bezoek met de hond”

De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in een tv-interview verteld over het moment dat ze zich er “ten volle bewust” van werd dat de Russische president Vladimir Poetin gevaarlijk was. De twee leiders ontmoetten elkaar begin 2007 in het zomerverblijf van Poetin in de Russische badstad Sotsji. Hij had zijn hond meegebracht, terwijl hij wist dat Merkel niets van honden moest weten. Daarmee was de toon van de top gezet.

Poetin zou zijn hond - een zwart labrador met de naam Koni - zelfs aangemoedigd hebben om naar Merkel toe te gaan. Jaren later vertelde hij aan de Duitse krant ‘Bild’ dat het niet zijn bedoeling was om haar angst aan te jagen. “Toen ik ontdekte dat ze niet van honden houdt, heb ik me meteen geëxcuseerd”, klonk het.

Op beelden van de meeting is te zien hoe Merkel duidelijk niet op haar gemak is als de hond in haar richting loopt en Poetin zich lijkt te verkneukelen over de situatie. De voormalige bondskanselier zou een angst hebben opgelopen nadat ze in 1995 door een hond werd aangevallen.

Zwakte

Later vertelde ze aan journalisten dat ze begreep waarom Poetin het gedaan had. “Om te bewijzen dat hij een man was”, klonk het. “Hij is bang van zijn eigen zwakte. Rusland heeft niets. Geen succesvolle politiek of economie. Het enige wat ze hebben is dit.”

Volledig scherm © via REUTERS

De Russische president zei tijdens de top in Sotsji verder dat de val van de Sovjet-Unie “de ergste gebeurtenis van de 20ste eeuw” was. “Ik heb hem toen gezegd dat het voor mij het gelukkigste moment van mijn leven was", aldus Merkel in haar eerste grote interview sinds ze haar post eind vorig jaar verliet. De val van de Berlijnse Muur in 1989 - het bekendste symbool van de Koude Oorlog - betekende voor iemand als zij, die in het communistische Oost-Duitsland woonde, net dat ze eindelijk in vrijheid kon leven.

“Het was toen al heel duidelijk dat er sprake was van een groot meningsverschil. En dat meningsverschil heeft zich alleen maar verdiept”, aldus Merkel. Poetin “haatte” het westerse model van democratie, volgens haar, en hij wilde de Europese Unie “vernietigen”.

Volledig scherm Angela Merkel tijdens het interview gisteren. © AFP

De voormalige Duitse bondskanselier verdedigde ook haar politiek richting Rusland en benadrukte dat ze niet naïef was geweest in haar contact met Poetin. Ze zei ook dat ze zichzelf geen verwijten maakte voor de huidige situatie in Oekraïne. Zo was ze in 2008 onder meer gekant tegen het toetreden van Oekraïne en Georgië tot de NAVO. Volgens Merkel was er toen sprake van systematische corruptie door oligarchen in Oekraïne. “Het was niet het Oekraïne dat we vandaag kennen”, klonk het gisteren. “En ik was zeker dat Poetin het niet zou laten gebeuren. Vanuit zijn perspectief zou het een oorlogsverklaring geweest zijn.”

Inval

Ze beklemtoonde verder dat er voor de inval van Rusland in Oekraïne geen enkele rechtvaardiging bestaat. “Het is een objectieve schending van alle internationale wetten en van alles dat ons in Europa in staat stelt om in vrede te leven”, zei ze daarover. “Teruggaan in de geschiedenis en discussiëren over welk stuk grond aan wie zou moeten toebehoren, is het perfecte recept voor oorlog. Dat is geen optie.”

Merkel geloofde naar eigen zeggen ook nooit dat de Russische president overtuigd kon worden met handelsbeloftes. “Militaire afschrikking is de enige taal die hij verstaat”, klonk het duidelijk.