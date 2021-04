Angela Merkel hamert op tijdelijke maar totale lockdown in heel Duitsland

Bondskanselier Angela Merkel wil dat heel Duitsland in een strenge nationale lockdown gaat. Ze wil in een korte periode zo veel mogelijk activiteiten in heel het land lamleggen, omdat volgens haar daarmee de stijging van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames tot staan kan worden gebracht. Het zou onder meer gaan om nieuwe schoolsluitingen en uitgaansverboden.

Maandag is er weer overleg tussen Merkel en de zestien deelstaatspremiers over het te voeren coronabeleid dat op veel punten in handen ligt van de deelstaten. Zoals gebruikelijk leiden verschillende zienswijzen tot verschillende maatregelen in de regio's. Saarland bijvoorbeeld is deze week op eigen initiatief begonnen met ingrijpende versoepelingen tot ergernis van Merkel. Ze heeft eerder al gezinspeeld op federale wetgeving om de deelstaten hun bevoegdheden in het coronabeleid af te nemen.

Merkels partijgenoot Armin Laschet, die behalve premier van Noordrijn-Westfalen ook de nieuwe leider van de christendemocraten is, heeft in de paasdagen de naam 'overbruglockdown' gelanceerd. Die zou in heel de bondsrepubliek een periode van twee tot drie weken moeten zijn waarin de bevolking heel veel beperkingen worden opgelegd en heel veel mensen zouden worden ingeënt.

Ook Markus Söder, de minister-president van Beieren en de mogelijke volgende kanselierskandidaat van de christendemocraten, pleit voor een “korte maar consequente lockdown” in alle deelstaten. “Als de ene het zus doet en de andere zo, dan werkt het niet”, zei Söder vanmorgen in de tv-studio's van de ARD.

Hoogste bezettingen op intensieve zorg tot nu toe

Op de vraag hoe Merkel Laschets voorstel inschatte, antwoordde de plaatsvervangende woordvoerder van de regering Ulrike Demmer dat het op dit moment moeilijk is de besmettingscijfers te beoordelen doordat er minder getest is tijdens de paasdagen. Tegelijkertijd spreekt het aantal bezette ziekenhuisbedden op intensieve zorg wel voor zich. In heel Duitsland zijn nu nog maar 3.104 bedden op de afdelingen intensieve zorg vrij, het laagste aantal sinds het begin van de coronapandemie.

“Daarom is elke vraag naar een korte algemene lockdown terecht. Ook een gemeenschappelijk, landelijk optreden is belangrijk”, aldus Demmer. “De verscheidenheid van de aangenomen regels draagt op dit moment niet bij tot zekerheid en aanvaarding”, voegde ze nog toe. Voor een vervroegd overleg van de ministers-presidenten met de kanselier, zoals voorgesteld door Laschet, is er volgens haar momenteel “duidelijk geen meerderheid”.