Angela Merkel erkent fouten in haar Ruslandbeleid: “Reactie op annexatie van de Krim was niet hard genoeg”

Zelensky beschul­digt Rusland van ecocide: “Tiendui­zen­den dolfijnen aange­spoeld langs kust van Zwarte Zee”

De oorlog in Oekraïne maakt niet alleen menselijke slachtoffers. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigt Rusland vandaag van een "ecocide", doelend op de verwoesting die de Russische invasie heeft aangericht aan natuur en onder wilde dieren in Oekraïne. Duizenden dode zeezoogdieren zijn aangespoeld langs de kust van de Zwarte Zee, waaronder tienduizenden dolfijnen, aldus Zelensky. "En dat is slechts een klein deel van de verwoestende gevolgen."

7 december