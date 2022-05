Andreas (48) over het leven in Moskou: "Ik zou nog wat chips of koekjes kopen, maar met 50 roebel op mijn bankkaart heb ik niet genoeg”

Met robots en 3D-prin­ters: zo bouwt China razendsnel giganti­sche stuwdam

Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, zet China volop in op waterkracht. Met behulp van 3D-printtechnologieën en autonome bouwmachines, die worden bestuurd door computers in plaats van mensen, zal een nieuwe waterkrachtcentrale in de Tibetaanse hooglanden in recordtempo herrijzen.

